Scuola: il Salone dell'Orientamento 2020 sbarca online

Il Covid non ferma il Salone dell'Orientamento che trova una nuova modalità per continuare ad essere uno strumento per la scelta della scuola superiore. Lo fa sbarcando online, da oggi al 21 novembre: in rete l'offerta formativa di 69 scuole di Torino e provincia suddivise in 4 aree tematiche, grafica, artistica, musicale e dello spettacolo, umanistica, sociale e servizi alla persona, scientifica, tecnologica, industriale e dell'artigianato, economica, linguistica, turistica, alberghiera. Un viaggio nella scuola attraverso presentazioni video, webinar, interviste, tour virtuali e puntate di web radio. "Questo salone - sottolinea l'assessora comunale all'istruzione Antonietta Di Martino - è una tappa importante del percorso educativo e dell'orientamento. Fra le novità di quest'anno le attività pre salone, con un webinar a cui hanno partecipato circa 80 docenti, 5 webinar per famiglie, con 650 genitori, e post salone per raccogliere opinioni e suggerimenti per la prossima edizione". A sottolineare l'importanza del Salone anche la consigliera delegata all'Istruzione della Città Metropolitana Barbara Azzarà che ha evidenziato come "non dobbiamo lasciare studenti e famiglie sole in questa scelta che non deve essere basata solo su delle classifiche". Azzarà si è inoltre rammaricata della "scelta della Regione di togliere la delega all'Orientamento alla Città Metropolitana e auspico si faccia passo indietro".