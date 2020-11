Unioncamere e Google, formazione per lavoratori e imprese

Parte anche a Torino il progetto di Unioncamere e Google per formare gratuitamente almeno 30mila persone in Italia, tra imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull'uso di strumenti sempre più essenziali per superare la seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane. La nuova edizione di Eccellenze in Digitale 2020-2021 comincia con un webinar di formazione che si terrà il 24 novembre dalle 12.30 alle 13.30, sul tema "Costruisci un nuovo Dna digitale: Google My Business ed altri strumenti utili per la tua impresa". L'accesso è aperto a tutti i lavoratori delle imprese locali iscrivendosi qui www.to.camcom.it/costruisci-il-nuovo-dna-digitale dopo essersi registrati al sito della Camera di commercio di Torino. "Soprattutto ora, in piena pandemia, la digitalizzazione ha modificato in modo considerevole la nostra vita, individuale ed economica. Per questo, dall'inizio dell'anno, il nostro Punto Impresa Digitale ha realizzato ben 54 webinar e ha coinvolto 1.660 imprenditori. Con la nuova edizione di Eccellenze in digitale aggiungeremo altri 16 webinar, che andranno avanti fino a primavera" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.