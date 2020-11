Covid: sindaca Settimo, "dopo 24 giorni finalmente negativa"

Dopo 24 giorni di isolamento il sindaco di Settimo Torinese, in provincia di Torino, Elena Piastra, è risultata negativa al tampone Covid. Lo ha comunicato lei stessa con un post su Facebook: "Ve lo ricordate il meraviglioso Proietti che dava voce al genio di Aladdin - scrive - quando urlava 'Sono liberooo, libero, libero'? Ecco. E' più o meno la sensazione che hanno le mie bimbe in questo momento, dopo 24 lunghissimi giorni di isolamento e quarantena. Ma è anche la sensazione che abbiamo io e Stefano. Sono finalmente negativa. Ho continuato a lavorare da casa, ma ho potuto vedere la nostra città solo attraverso le foto e i post, e nelle uscite per andare a fare il tampone".