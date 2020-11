Manovra: Fregolent (Iv); salvaguardare Partite Iva

"La rivolta pacifica delle partite Iva non riguarda solo Torino ma tutta Italia. Le misure introdotte dal governo nella prossima legge di Bilancio, come lo stop ai licenziamenti, sono necessarie ma non coinvolgono i lavoratori autonomi che assumono oggi un ruolo determinante nel sistema economico, produttivo e fiscale nazionale". Lo afferma Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Le risorse stanziate nei decreti ristori non sono infatti sufficienti a evitare fallimenti in molti territori in cui le attività sono chiuse, senza sapere peraltro quando potranno riaprire. Chiedo quindi al Governo, al Parlamento e alle Regioni, e in particolare al Piemonte, di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere le partite Iva ed evitare che la pandemia colpisca soprattutto le fasce deboli", conclude.