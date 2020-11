Covid: Pd, infermieri confermano errori gestione pandemia

"Gli infermieri confermano tutti gli errori nella gestione della pandemia: manca il personale, occorre attingere alle graduatorie valide e incrementare realmente la forza lavoro". Lo affermano i Pd Raffaele Gallo, Domenico Rossi e Daniele Valle, rispettivamente capogruppo in Regione, vicepresidente ella Commissione Sanità e coordinatore del Gruppo di indagine sul Covid-19, dopo che il gruppo di indagine sulla gestione dell'emergenza ha audito le rappresentanze sindacali degli infermieri. "Emerge in maniera significativa - affermano gli esponenti Dem - una disponibilità di oltre 500 unità di personale Oss e infermieristico in graduatoria per posti a tempo indeterminato, a cui però non si attinge preferendo soluzioni precarie consentite dalle normative eccezionali ora vigenti. In alcune aziende le assunzioni a tempo indeterminato sarebbero inferiori rispetto a quelle degli anni precedenti. Un tema significativo, specie alla luce della competizione tra sistemi regionali e i sistemi pubblico e privato, per accaparrarsi personale: siamo dell'idea che occorra spingere sulle assunzioni con maggior decisione". "Drammatica - aggiungono - è la gestione della differenziazione dei percorsi: non si riesce a separare quelli puliti da quelli sporchi, e sul territorio gli infermieri passano da servizi in contesti Covid come le Rsa ad altri in contesti puliti. Ancora, occorre garantire al personale un accesso periodico e diretto ai servizi di diagnosi del Covid-19, per garantire la sicurezza dei lavoratori e l'operatività del sistema ospedaliero".