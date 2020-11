Torino: Lavolta (Pd) formalizza la candidatura alle primarie

Enzo Lavolta formalizza la sua candidatura alle primarie della coalizione di centrosinistra per la carica di sindaco di Torino. Ad annunciarlo lo stesso consigliere comunale Pd che spiega di averlo fatto "dopo che la mia coalizione ha dato un recinto chiaro e netto in cui muoversi" e auspica "che al più presto ci sia un momento di confronto che veda inclusi tutti i candidati per comprendere le modalità di voto e di partecipazione dei cittadini torinesi". Lavolta ammonisce sul fatto che "la pandemia non deve essere una scusante per rendere opaco il percorso di partecipazione. Al termine dell'emergenza Covid-19 avremmo da ricostruire un tessuto sociale ed economico disgregato, per questo - sottolinea - la pluralità e la scelta consultando la nostra base elettorale è l'unica strada possibile per rendere la corsa a Palazzo di città un appuntamento centrale per il futuro di Torino".