Capitale italiana Cultura 2022, Verbania tra le 10 finaliste

Verbania è tra le dieci finaliste per la città 'Capitale italiana della Cultura 2022'. Lo ha deciso l'apposita Giuria interna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo "In questi giorni difficili questo è un risultato che premia il lavoro dell'Amministrazione Comunale di Verbania e di tutte le Istituzioni del territorio che hanno appoggiato la candidatura, a partire dalla Regione Piemonte e dall'Assessore alla Cultura Vittoria Poggio - afferma il sindaco di Verbania Silvia Marchionini. - Ora chiediamo ancora la massima collaborazione del territorio, avendo bisogno del sostegno di tutti. Siamo l'unica città del nord ovest presente ma non sarà semplice vincere". Con la conquista di un posto in finale tra le dieci città candidate a diventare Capitale italiana della Cultura, "il Piemonte dimostra di essere vivo e apprezzato non soltanto per le sue bellezze, ma anche e soprattutto per la capacità di saperle valorizzare", aggiunge l'assessore Poggio.