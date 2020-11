Coronavirus: 71 morti in Piemonte

Sono 71 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 16 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 5117 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 788 Alessandria, 310 Asti, 260 Biella, 540 Cuneo, 491 Novara, 2256 Torino, 264 Vercelli, 157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I casi di persone finora positive al Covid in Piemonte sono 128.941 (+3.476 rispetto a ieri, di cui 1.111, il 32%, asintomatici). I casi sono così ripartiti: 987 screening, 1.090 contatti di caso, 1.399 con indagine in corso; per ambito: 264 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 210 scolastico, 3.002 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 378 (+6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5074 (+153 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 67.488. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.288.923 (+15.902 rispetto a ieri), di cui 686.921 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 50.884 (+1.694 rispetto a ieri).