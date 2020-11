Piemonte: 255 emendamenti su assestamento Bilancio Regione

E' iniziato oggi in I Commissione l'esame dei 255 emendamenti presentati sull'assestamento del bilancio 2020-2022 della Regione: tutti tranne uno sono stati presentati dall'opposizione. Durante i lavori sono stati approvati i primi quattro articoli, su cui non pendevano emendamenti. Con l'articolo quinto è cominciata l'illustrazione delle proposte dell'opposizione. Negli emendamenti discussi sono stati chiesti incrementi di risorse per l'ambiente, la sicurezza del territorio e le borse di studio universitarie. Proprio su questo tema è stato chiesto da numerosi esponenti dell'opposizione un confronto con l'assessore all'Istruzione, Elena Chiorino, per garantire la copertura di tutte le borse idonee. Ma per l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, prima di un confronto con Chiorino è necessario approvare l'assestamento in discussione. Quanto alle previsioni di uso del Recovery Fund, su cui numerosi esponenti dell'opposizione hanno chiesto chiarimenti, Tronzano ha annunciato che sarà oggetto di una Commissione la prossima settimana.