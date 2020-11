Smog: Preioni (Lega), Governo revochi blocco auto

Il capogruppo della Lega in Piemonte, Alberto Preioni, chiede "un immediato intervento del Governo perche' conceda una deroga per neutralizzare i blocchi del traffico, in considerazione del quadro di emergenza sanitaria". "È un mese - sottolinea Preioni - che la nostra Giunta chiede un incontro al ministro Sergio Costa per fermare un blocco del traffico che appare surreale, ma evidentemente il ministro dell'Ambiente preferisce concentrare i propri sforzi sul multimilionario bonus monopattini. Bloccare 800 mila veicoli in un momento come questo è la prova suprema di un ambientalismo dogmatico che non guarda alla realtà e alle vere necessità dei cittadini". "Bloccare il traffico privato - aggiunge - significa andare a saturare un trasporto pubblico che il Governo non è stato capace di potenziare nonostante la pandemia, favorendo gli assembramenti e quindi la circolazione del virus tra i viaggiatori. La nostra speranza è che il ministro dia infine prova di buonsenso e di attenzione alle necessità delle Regioni del Nord, revocando i blocchi del traffico fino alla fine dell'emergenza Covid".