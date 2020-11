Smog: Comune Torino, disponibili a derogare i blocchi

"La Regione non sta proponendo decisioni in merito, ma rimbalzando sul Governo, mentre in questo momento è necessario intervenire subito perché è indispensabile che le persone possano muoversi evitando assembramenti. Per questo la Città è disponibile a coordinarsi con gli altri comuni metropolitani, attraverso il Tavolo della qualità dell'aria, per definire delle deroghe condivise. Si può pensare di fare come territorio una deroga al livello arancione". A dirlo l'assessore all'Ambiente della Città di Torino, Alberto Unia, a proposito dei blocchi del traffico in vigore da oggi come previsto dal livello arancione del protocollo di bacino padano. "Avremmo preferito che fosse la Regione a coordinare - osserva Unia - ma visto che sta temporeggiando noi diamo la nostra disponibilità ad andare a ragionare su quali siano le deroghe più efficaci". Unia precisa che "eventuali deroghe devono essere efficaci su tutto il territorio, quindi è importante coordinarsi fra comuni dell'area metropolitana per renderle efficaci". L'assessore sottolinea poi che, oltre al tema del traffico, "che riguarda principalmente il territorio urbano, è anche necessario che la Regione faccia valere quanto contenuto nel piano sui riscaldamenti, in particolare per le biomasse". Unia conclude osservando che "la tutela dell'ambiente resta per noi una priorità ma ci sono emergenze, come questa, che richiedono di andare oltre per consentire ai cittadini di muoversi in sicurezza".