Coronavirus, 73 nuovi decessi in Piemonte

Sono 73 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 9 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 5.190 deceduti positivi al virus.

I contagi totali dall’inizio della pandemia sono 131.547(+2.606 rispetto a ieri, di cui 812, il 31%, sono asintomatici). I casi sono così ripartiti: 688 screening, 830 contatti di caso, 1088 con indagine in corso; per ambito: 176 Rsa o Strutture Socio-Assistenziali, 132 scolastico, 2298 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 384 (+6 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva sono 5.150 (+76 rispetto a ieri), le persone in isolamento domiciliare sono 68.252. I tamponi diagnostici processati nelle ultime ventiquattr’ore sono 16.131 rispetto a ieri.