Cirio, Guardasigilli intervenga su processi a rischio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, condivide l'allarme del procuratore di Torino, Anna Maria Loreto, sui grandi processi alla criminalità organizzata a rischio. "Credo che dal ministro della Giustizia debba arrivare una parola chiara su questa questione - dice intervenendo alla trasmissione Buongiorno di Sky Tg24 -. Non possiamo permetterci di vanificare il lavoro della magistratura in questi processi delicati e importanti, da cui devono arrivare segnali chiari alla criminalità organizzata, anche oggi". "La criminalità organizzata - aggiunge - approfitta spesso delle emergenze, noi dobbiamo tenere l'attenzione altissima e la barra dritta, perché in questi momenti non ci possono essere situazioni d'ombra. Come Regione, dal punto di vista strutturale e del supporto sanitario al mondo giudiziario piemontese, siamo disponibili a fare tutta la nostra parte".