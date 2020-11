Piemonte: al via Stati Generali Prevenzione e Benessere

Gli Stati generali dello sport e del benessere si trasformano in Stati generali per la prevenzione e il benessere. Il via libera arriva dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che intende così rafforzare l'impegno dell'Assemblea piemontese per la tutela della salute di tutti. "La prevenzione - sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia - gioca un ruolo importante non solo per salvaguardare lo stato naturale di salute degli individui, ma per la sostenibilità del sistema sanitario in un periodo storico caratterizzato da aumento dei costi a fronte di risorse limitate". "Già da alcuni mesi - aggiunge - abbiamo inteso potenziare la comunicazione sul tema, dando supporto ed eco mediatica a campagne di sensibilizzazione e giornate nazionali e internazionali che promuovono una particolare attenzione verso la salute pubblica. Crediamo che gli Stati generali della prevenzione e del benessere possano favorire la creazione di una rete permanente con le diverse associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni attive in Piemonte nell'ambito della prevenzione della salute". Dopo la promozione dell'Ottobre Rosa contro il tumore al seno a fianco dell'Istituto di Candiolo, ora il Consiglio regionale sta sostenendo la compagna "Un baffo per la ricerca" della Fondazione Ricerca Molinette contro il tumore alla prostata.