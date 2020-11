Radicali, Comba lasci incarico console onorario Bielorussia

I coordinatori dell'Associazione radicale Aglietta Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis, con il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni, chiedono al portavoce regionale Fdi, Fabrizio Comba, di dimettersi dall'incarico di console onorario della Bielorussia in Piemonte, che ricopre dal 2016. "Sono ormai 100 giorni - affermano i tre esponenti Radicali - che centinaia di migliaia di cittadini bielorussi protestano contro il regime dittatoriale e le elezioni farsa che hanno riconfermato Alexander Lukashenko alla guida del Paese. Dopo la recente uccisione dell'artista Roman Bondarenko da parte delle milizie governative, migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza. Le forze dell'ordine hanno risposto con torture, pestaggi, e oltre 1100 arresti in un giorno. Il 17 settembre il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che non riconosce Lukashenko come presidente e riconosce invece Svetlana Tsikhanovskaya quale presidente eletta e leader ad interim fino a nuove elezioni". "I parlamentari europei di Fratelli d'Italia - rimarcano - hanno votato a favore della risoluzione, a differenza dei leghisti. Alla luce di tutto questo, chiediamo a Comba di dimettersi dalla carica di console onorario della Bielorussia in Piemonte: non è più possibile sostenere il regime dittatoriale di Lukashenko".