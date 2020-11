La paga del soldato

Dicono che… il beau geste di Luigi Songa, dimessosi qualche giorno fa dalla presidenza dell’Atc Piemonte Nord, per lasciare il posto al leghista Marco Marchioni, sarà ricompensato. Nonostante, infatti, durante il suo anno di mandato sia finito nella bufera per aver esposto in bella vista, nel suo ufficio, una serie di cimeli del Ventennio, il suo partito, Fratelli d’Italia, ha intenzione di ripagare il suo passo indietro che ha evitato tensioni con gli alleati leghisti. Per questo Songa sarebbe in procinto di ottenere la presidenza del Coq, il Centro ortopedico di quadrante, l’ex ospedale Madonna del popolo di Omegna, detenuto al 51 per cento dall’Asl Vco e al 49 per cento da un privato che esprime il direttore generale. Un’operazione nella quale rientrerebbe anche l’elezione di un leghista al vertice del Consiglio comunale di Verbania, giacché dopo le dimissioni di Giandomenico Albertella, la sindaca Silvia Marchionini sembrerebbe intenzionata a lasciare lo scranno più alto dell’assemblea alla minoranza.