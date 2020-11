Scuola: si allarga protesta contro dad, liceali seguono prof

Ieri aveva iniziato la professoressa di storia dell'arte, Sara Masoero, del liceo di Cuneo, oggi alle 8, a sorpresa, si sono unite due studentesse del secondo anno. La protesta contro la didattica a distanza si allarga a Cuneo: la dad si sposta così da casa ai portici del centro, davanti all'ingresso dei licei Peano-Pellico, per chiedere con una manifestazione pacifica e pubblica di tornare quanto prima "in presenza". I passanti sostengono le studentesse: il bar vicino porta la colazione offerta da un genitore, una mamma regala una fetta di torta, una nonna in bici si ferma e dice "complimenti di cuore". La docente spiega: "Voglio contattare le studentesse di Fossano e Torino, la collega di Firenze che da ieri insegna all'aperto. Dobbiamo creare una rete, non agire in modo isolato, per chiedere di tornare in presenza quanto prima. La dad è una soluzione solo emergenziale, non strutturale". Le studentesse hanno seggiole, iPad con cuffiette, libri e appunti: "La protesta accade anche a Fossano e Torino. Per noi è stata l'occasione di far capire come la pensiamo, anche se al mattino fa freddo. I nostri genitori sono d'accordo: non vedevano l'ora che qualcuno iniziasse a sollevare questo tema".