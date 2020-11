Fca-Psa: assemblee per fusione il 4 gennaio

Fca e Peugeot hanno convocato le rispettive assemblee degli azionisti per lunedì 4 gennaio 2021 per approvare la fusione delle due società volta alla creazione di Stellantis, che diventerà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi. L'agenda e le proposte di deliberazione da sottoporre al voto degli azionisti di ciascuna società, nonché le condizioni di partecipazione all'assemblea, saranno rese pubbliche il 23 novembre e saranno disponibili sui siti web delle rispettive società. Gli azionisti sono invitati a consultare il sito web della propria società per ottenere informazioni aggiornate sulle procedure per la partecipazione all'assemblea.