Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 19 novembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3225m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: si rinnova una bella giornata di sole sulle regioni nord-occidentali, seppur con la presenza di qualche nebbia nottetempo e al mattino sulle pianure piemontesi di alessandrino, astigiano, vercellese e novarese. In giornata fronte in avviciamento da Nord Ovest con qualche fenomeno sui crinali alpini confinali e parziale aumento delle nubi sulla Liguria. Temperature miti per il periodo. Venti deboli.