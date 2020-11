Covid: pg Piemonte, Stato eviti imputati scarcerati

"Lo Stato deve fare quanto nelle sue possibilità per garantire i cittadini, evitando la possibilità che persone imputate di reati – tra i più gravi tra quelli previsti dall'ordinamento - possano essere scarcerate e riappropriarsi degli spazi criminali sul territorio". Il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, interviene così sul rischio rinvii, ritardi e scarcerazioni per decorrenza termini collegato all'emergenza Coronavirus. Per il magistrato "sarebbe necessario che la sospensione dei termini operasse non solo per l'imputato che abbia un 'impedimento' di carattere sanitario, perché positivo, ma per tutti i coimputati detenuti nel medesimo processo".