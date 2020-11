Smog: migliora qualità aria, sospeso blocco Alessandria

Revocate le misure antismog ad Alessandria: riaperto il traffico in centro anche per i veicoli diesel fino a Euro 5. Lo ha deciso l'Arpa Piemonte, dopo il monitoraggio dei dati. Si passa, quindi, dal livello arancio a quello verde. Stesso discorso vale, in provincia, per Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona. Lunedì ci sarà una nuova valutazione con il relativo bollettino aggiornato sulla concentrazione di Pm10 nell'aria.