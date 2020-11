Covid: Appendino, collaborazione tra istituzioni mai mancata

"La collaborazione tra le istituzioni c'è sempre stata a Torino, e lo dimostra anche il verbale d'intesa sull'utilizzo del V Padiglione di Torino Esposizioni messo a disposizione per la cura dei malati Covid. Lo sarà fino a quando sarà necessario, sia nella prima fase sia quando verrà utilizzato come centro per le vaccinazioni". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino, presentando, con il prefetto Claudio Palomba e il presidente della Regione Alberto Cirio, la nuova area sanitaria, dove domenica saranno accolti i primi pazienti Covid a bassa intensità di cure. "Vedere quella struttura trasformata in così poco tempo - ha aggiunto la sindaca - dà l'idea di quanto la risposta alle esigenze di un'emergenza sempre molto complessa sia stata efficace ed efficiente".