Covid: Cirio, Regione e Torino hanno sempre collaborato bene

"Tra le istituzioni non c'è il gelo, non c'è mai stato, anche nei passaggi più difficili sulle decisioni delle misure di contenimento del Covid, la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno collaborato, e bene". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla videconferenza per presentare l'avvio della nuova area sanitaria, in un edificio di proprietà comunale. "Siamo persone serie e responsabili - ha detto Cirio, seduto accanto alla sindaca Chiara Appendino - agiamo sempre ricordando che le esigenze delle nostre comunità vengono prima delle appartenenze politiche".