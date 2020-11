Scuola: domani tornano School for future

Tornano a fare didattica a distanza davanti alle loro scuole con "School for Future" gli studenti italiani, per chiedere lezioni in presenza. Domani i ragazzi saranno a Milano davanti alla Scuola media Massa, via Quarenghi, dalle ore 10.50 alle 11.30 e davanti al Liceo Severi, via Alcuino 4, dalle ore 10. Saranno anche a Padova al Liceo Curiel, via Durer 14, dalle 8 alle 13. A Roma gli studenti si riuniranno davanti al Liceo Visconti; a Firenze l'iniziativa si terrà dinnanzi alla Scuola media Dino Compagni, via Sirtori 58, zona Campo Marte, ore 9 e davanti alla Scuola media Calvino, via Maffei 3, zona Cure, sempre alle ore 9. Iniziativa di protesta anche a Torino, dove i ragazzi del Liceo Gioberti si presenteranno alle ore 8 armati di pc e telefonini per fare lezione a distanza. "Domani in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e all'adolescenza - dice all'Ansa Costanza Margiotta, portavoce di Priorità alla scuola, che sostiene l'iniziativa. - Continuano le manifestazioni per sensibilizzare la società sul tema della chiusura delle scuole e del danno che questo sta provocando sui ragazzi e sui bambini dai 12 ai 18 anni. Siamo stati contattati più volte dalla stampa internazionale interessata al fenomeno della chiusura delle scuole; nel resto d'Europa le scuole sono aperte e i contagi hanno comunque invertito la rotta. Chiediamo che allo scadere del 3 dicembre - data di fine dell'ultimo Dpcm - sia potenziato il trasporto pubblico, i tamponi a studenti e docenti e i tracciamenti e si garantisca dal 4 dicembre un rientro in presenza nelle scuole che sono chiuse in Italia".