Cdp: in 2 anni 860 milioni per enti Piemonte e Valle d'Aosta

Dal 2019 a oggi Cassa Depositi e Prestiti ha mobilitato in favore degli enti di Piemonte e Valle d'Aosta circa 860 milioni di euro. Grazie poi alla più vasta operazione di rinegoziazione mutui degli ultimi anni, lanciata per supportare le Amministrazioni durante l'emergenza Covid-19, negli stessi territori Cdp ha coinvolto 371 enti locali generando un risparmio nel 2020 di oltre 53 milioni di euro su circa 1,25 miliardi di debiti rinegoziati. I dati sono stati esaminati nel webinar "Spazio Pa Torino" che si è tenuto oggi per presentare agli amministratori locali l'offerta di Cdp. L'appuntamento fa parte del ciclo di eventi online realizzati anche grazie al supporto di Anci, Uncem e dedicati alla promozione del confronto con gli amministratori locali. Diversi sono gli interventi legati alle infrastrutture che Cassa sta portando avanti in Piemonte e Valle d'Aosta, fra i quali progetti di edilizia scolastica, progetti di edilizia sanitaria a Torino e Novara e la Linea 2 della metropolitana di Torino. Nel 2020 Cdp ha inoltre supportato il Gruppo Astm, primo operatore autostradale nell'area Nord-Ovest dell'Italia, con un finanziamento bilaterale di 350 milioni di euro per la realizzazione del tratto autostradale Asti-Cuneo. Al seminario hanno partecipato la sindaca di Torino Chiara Appendino, la vice sindaca di Torino Sonia Schellino, il sindaco di Vercelli e presidente Anci Piemonte Andrea Corsaro, il presidente dell'Uncem Marco Bussone, il vicedirettore generale di Cdp Paolo Calcagnini e il responsabile Divisione Cdp Infrastrutture e PA Tommaso Sabato.