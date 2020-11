Nasce Torino città delle donne, "sfida" al futuro sindaco

In vista delle prossime elezioni amministrative nasce "Torino città per le donne" progetto che punta a vedere al centro del programma del futuro sindaco l'idea di una città pensata per la sua parte femminile. L'iniziativa, che ha fra i fondatori l'ex assessore regionale Antonella Parigi, si presenterà ufficialmente sabato 28 novembre con una Maratona delle Idee che avrà come parola d'ordine "partecipazione". Al centro del dibattito le 8 parole identificate come le prime da cui partire: lavorare, abitare, decidere, educare, amministrate, convivere, curare e promuovere benessere. Attraverso questo lavoro collettivo si intende elaborare un programma per la città con un punto di vista di genere da proporre ai candidati sindaco. Un documento sul quale verranno chiesti impegni precisi e puntuali che a un anno dalle elezioni saranno verificati in un dibattito pubblico fra cittadini e amministratori. Fra gli interventi in programma alla Maratona, quelli di Chiara Saraceno, Petunia Ollister, Elena Cattaneo, Cristina Comencini, Patrizia Asproni, Lella Golfo, prima firmataria della legge sulle quote rosa e Sara Potente discografica e promotrice della parità di genere nell'industria discografica.