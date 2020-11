Piemonte: assestamento Bilancio, presentati 324 emendamenti

Hanno toccato quota 324 gli emendamenti presentati all'assestamento di Bilancio della Regione Piemonte. Ai 258 già depositati se ne sono aggiunti questa mattina altri 66 presentati dalle opposizioni in Prima Commissione che non ha dunque potuto liberare il testo per la discussione in Aula. Permane, infatti, lo stallo fra le posizioni di maggioranza e opposizione sempre più lontane dal trovare un accordo. Gli emendamenti discussi oggi sono stati prevalentemente di carattere ambientale, con interventi soprattutto dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e del presidente di Luv Marco Grimaldi. I lavori in Commissione proseguiranno ancora nel pomeriggio.