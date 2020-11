Covid: procura Ivrea invia Spresal in ospedale dopo guasto

Tecnici dello Spresal al lavoro, questa mattina, su indicazione della procura di Ivrea, all'ospedale eporediese dove l'altra sera, per un guasto, gli impianti sono rimasti senza ossigeno. La procura, in base alle risultanze dei tecnici chiamati a verificare la natura del guasto e il ricorso alle procedure d'emergenza, dovrà decidere se aprire un fascicolo. "Il problema si è generato a causa dell'alto afflusso di pazienti anche in terapia intensiva - spiega il commissario dell'Asl To4, Luigi Vercellino - il sistema che ha il compito di mantenere in temperatura l'impianto non ha funzionato e sono saltate le valvole di controllo. A quel punto il sistema secondario non è stato in grado di garantire la giusta pressione". L'emergenza è durata meno di un'ora: "Infermieri e medici sono stati fenomenali nel mettere in atto le procedure di emergenza", dice Vercellino. Nessuno dei pazienti ricoverati ha subito conseguenze. Già ieri sono state effettuati dei lavori al sistema per evitare il ripetersi di problemi simili.