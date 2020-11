Covid: in Piemonte 4.465 guariti rispetto a ieri, 88 decessi

E' di 88 decessi e 3.861 nuovi contagi, il 33% dei quali asintomatici, il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus in Piemonte. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi segnala anche 393 ricoverati in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri, e 5.225 negli altri reparti, 78 in più rispetto a ieri. Quasi 71 mila i piemontesi in isolamento (70.927). I tamponi processati sono stati 21.513. Dall'inizio dell'emergenza, il Piemonte ha registrato 5.419 decessi e 144.038 contagi. I piemontesi guariti sono 62.074.