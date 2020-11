Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, sabato 21 novembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1811m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: bella giornata di sole un po' ovunque, salvo locali annuvolamenti mattutini sulle pianure occidentali piemontesi. Cieli limpidi e aria tersa, con clima freddo all'alba e prime locali gelate non escluse anche sulla Valpadana. Ventilazione settentrionale in attenuazione. In Liguria mare mosso, molto mosso al largo.