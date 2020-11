Carabinieri: celebrata a Moncalieri messa "Virgo Fidelis"

E' stata celebrata anche a Torino, nella Cappella Reale all'interno del 1 Reggimento Carabinieri di Moncalieri (TO), una messa in onore della "Virgo Fidelis", patrona dell'Arma dei Carabinieri. Al termine della funzione religiosa, il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale di brigata Aldo Iacobelli, ha commemorato il 79esimo anniversario della battaglia di Culqualber, per la quale la Bandiera dell'Arma fu decorata della Medaglia d'Oro al Valor Militare.