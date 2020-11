Covid: Rossi (Pd), dietrofront Regione su medici stranieri

"Accogliamo con soddisfazione il dietrofront della Regione sulla scelta di estromettere dai concorsi di reclutamento del personale sanitario, medici e infermieri stranieri". Lo dichiarano il vice presidente della Commissione Sanità Domenico Rossi e il presidente del Gruppo Pd, Raffaele Gallo. "Era quanto ci auguravamo - aggiungono - dopo aver preso in carico, come Pd, la denuncia fatta da Asgi (l'Associazione Studi Giuridici Immigrazione) sull'esclusione, dai bandi regionali, di centinaia di operatori sanitari stranieri, nonostante fosse consentito dal Decreto Cura Italia di Marzo. Una scelta irrazionale in questo tempo di pandemia. Ci auguriamo - concludono - ci sia un'immediata risposta da parte degli operatori, che possa essere d'aiuto per alleggerire il carico di lavoro del personale sanitario così provato dall'emergenza in corso".