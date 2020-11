Covid: Piemonte; in calo ricoveri, saldo -3 terapia intensiva

Dopo tante settimane, per la prima volta torna negativo il saldo dei ricoverati per Covid in terapia intensiva in Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta il dato di -3, che fa scendere il totale dei pazienti a 390. Negli altri reparti -75 ricoverati, in totale sono ora 5.150. I nuovi casi di positività sono 2896, con l'esito di 18889 tamponi: il 30% asintomatici. I morti sono 77, di cui 11 registrati oggi, per un totale dall'inizio della pandemia di 5496. Le persone in isolamento domiciliare sono 70.552, i nuovi guariti 3272.