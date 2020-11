Covid: Siulp, indennità 1,25 euro al giorno, sembra scherzo

Agli operatori di polizia impegnati nei servizi di controllo del rispetto delle norme anti-Covid è stata riconosciuta un'indennità di ordine pubblico "che porta all'incredibile aumento medio pro capite di 1,25 euro al giorno". E' il caso sollevato da sette segreterie provinciali, in Piemonte, del sindacato Siulp. "Forse qualcuno nel Suo dicastero non ha ben chiaro il quadro retributivo riferito alle indennità di turnazione per i servizi cosiddetti h24 articolati nei quattro quadranti giornalieri, oppure era in vena di scherzi. L'innovativo strumento retributivo, presentato dal Dipartimento come diretto a confortare il rischio della vita nell'adempimento del proprio dovere, si risolve come spesso accade in un 'garbuglio' di manzoniana memoria, una pantomima burocratico-amministrativa il cui unico risvolto sembra quello di creare un'illusoria aspettativa di gratificazione economica che invece non c'è e che in fondo ha anche molto meno valore della 'classica pacca sulla spalla' che i poliziotti sono abituati a ricevere". "Ma come se ciò non bastasse - prosegue la nota delle segreterie del Siulp - ecco che ancora qualche solerte 'generale', ha voluto guadagnarsi il merito di rendere confusa ed opinabile la regola direttiva facendo sì che il riconoscimento o meno dell'indennità possa dipendere in effetti dalla personale interpretazione dei singoli Questori. Ci faremo promotori, su scala nazionale, di una iniziativa mirata a devolvere, da parte di ogni poliziotto aderente al Siulp, la somma media percepita di 1,25 euro giornalieri, in favore dei rispettivi servizi sanitari regionali".