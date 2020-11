Fca: assemblea in remoto, all'odg fusione Psa e governance

L'assemblea straordinaria di Fiat Chrysler Automobiles per l'approvazione della fusione con Peugeot si terrà in remoto il 4 gennaio 2021 a partire dalle 14,30. "A protezione della salute e della sicurezza dei partecipanti in relazione all'epidemia da Covid-19, agli azionisti non sarà permesso partecipare all'assemblea di persona" spiega Fca, che ha pubblicato oggi l'avviso di convocazione dell'assemblea. All'ordine del giorno c'è anche la modifica dello Statuto per la nuova governance con la nomina del nuovo consiglio direttivo.