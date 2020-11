Pininfarina: arcivescovo Nosiglia incontrerà i lavoratori

Domani, alle ore 14.30 l'arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia incontrerà i lavoratori della Pininfarina "per portare la sua solidarietà e vicinanza e quella della Diocesi in un momento di grave difficoltà che l'azienda sta attraversando. Il lavoro - si legge in una nota della Curia metropolitana - rappresenta il diritto primario di ogni persona, ne sostiene la dignità e il necessario sostentamento della propria famiglia. Va salvaguardato e promosso ad ogni modo e in ogni circostanza". A fine ottobre è stata messa in liquidazione Pininfarina Engineering, interamente partecipata dal gruppo, con l'avvio del licenziamento dei 138 dipendenti.