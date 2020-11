Scuola: continua al freddo protesta anti-dad studentesse

Continua la protesta contro la didattica a distanza (dad) di Anita, Lisa e Maia, le tre studentesse di Torino che seguono le lezioni fuori dai loro istituti ormai da settimane e che sono diventate il simbolo della protesta nazionale contro la dad- Anita e Lisa, 12 anni, frequentano la scuola media Italo Calvino, mentre Maia, 16 anni, il liceo classico Gioberti. I due istituti si trovano nella stessa via. Sedute al banco le più giovani, mentre Maia è per terra, si fanno forza e si scaldano con vari strati di coperte, visto il freddo pungente di questo lunedì mattina. "Noi andiamo avanti" dicono. Venerdì scorso, durante lo Schools for future gli studenti fuori dalla Calvino e dal Gioberti erano una trentina, praticamente tutti liceali.