Covid: Piemonte; +1.730 positivi, 81 vittime

Cala lievemente, nei dati comunicati oggi, la pressione sugli ospedali del Piemonte per i malati di Covid: in terapia intensiva l’incremento è stato di un solo paziente – ora in totale sono 399 – mentre negli altri reparti c'è stato calo di 20 ricoverati, con il numero complessivo sceso a 5.112. L’Unità di crisi regionale ha registrato 81 decessi, di cui 10 si sono verificati oggi, e un incremento di 1730 casi positivi (al 35% asintomatici), dopo l'esito di 13.529 tamponi. Gli attualmente positivi in Piemonte sono 76.923. Le persone in isolamento domiciliare sono 71.412, i nuovi casi di guarigione 1738.