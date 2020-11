Blitz anarchici a Torino, petardi e uova contro Stampa

Petardi, fumogeni e uova di vernice sono state lanciate questa mattina contro la palazzina di via Lugaro, a Torino, che ospita la redazione della Stampa e quella torinese di Repubblica. Slogan contro i giornalisti e contro i magistrati sono stati scanditi da una ventina di manifestanti, che hanno anche lasciato un volantino di rivendicazione firmato "anarchici e anarchiche". Sul posto è intervenuta la Digos. Per gli investigatori il blitz potrebbe essere collegato alla sentenza del processo di appello dell'inchiesta Scripta manent prevista nel pomeriggio. "I terroristi siete voi": così inizia il volantino di rivendicazione firmato "Anarchici e anarchiche" lasciato dopo il blitz di questa mattina a Torino alle redazioni dei quotidiani La Stampa e delle pagine locali de La Repubblica. "Voi che terrorizzate la popolazione - si legge - manipolando l'informazione secondo quanto vi viene commissionato da chi comanda". Gli estensori affermano che i giornalisti coprono "con un complice silenzio quanto il potere non vuole che si sappia, come la strage nelle carceri italiane dello scorso marzo, con 13 morti ammazzati e centinaia di recluse e reclusi massacrati di botte".