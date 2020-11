Iren, sospese misure morosità zone arancioni e rosse

In seguito agli impatti economici della seconda ondata di Covid19, il Gruppo Iren ha interrotto fino al 7 gennaio, per le piccole attività commerciali in difficoltà collocate in zona rossa e arancione, le azioni di sospensione/riduzione delle forniture (gas, luce, acqua e teleriscaldamento) dovute a morosità. Il provvedimento, spiega il Gruppo, è destinato in particolare alle partite Iva e costituisce un'azione di supporto per le piccole imprese, confermando, in un momento così delicato, l'attenzione al tessuto economico dei territori serviti. Tutti i clienti - famiglie e imprese - in difficoltà economica possono inoltre chiedere la rateizzazione.