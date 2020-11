Il bus delle Finals

Dicono che… stia creando un certo malumore la scelta delle autorità locali di affidarsi a Sadem per i servizi di trasporto durante le Atp Finals. La società con sede a Grugliasco è ormai da tempo finita nell’orbita di Arriva, colosso anglo-tedesco, perdendo di fatto autonomia e radicamento territoriale. La multinazionale a Torino è ricordata per la fallimentare impresa legata all’acquisizione del servizio ferroviario metropolitano in tandem con Gtt. lasciando l’azienda di trasporto pubblico in braghe di tela. Per questo pare che in molti abbiano iniziato a chiedere alla sindaca di ripensarci.