Covid: opposizioni Piemonte, web tax? Giunta non ci coinvolge

Situazione sanitaria sul fronte Covid, a partire dalla mancanza dei vaccini antinfluenzali, e web tax: questi i temi che le opposizioni avrebbero voluto affrontare oggi in Consiglio regionale. In apertura dei lavori più esponenti delle minoranze sono intervenuti per chiedere alla Giunta di Alberto Cirio di tenere delle informative sui due temi caldi del giorno. Ma dopo avere messo ai voti le richieste, le relative discussioni non sono state inserite. Il tema della web tax è stato sollevato alla luce della conferenza stampa annunciata dal governatore per presentare il progetto di legge "Web Tax Covid", che intende tassare maggiormente le multinazionali del commercio online allo scopo di sostenere i negozi di vicinato penalizzati dal lockdown. "Su questa iniziativa - ha affermato il capogruppo M5s Sean Sacco - avremmo voluto essere coinvolti prima di venire a sapere che il presidente illustrerà il progetto in conferenza stampa. In poche ore avremmo potuto affrontare i nodi più importanti: per esempio come evitare che la maggiore tassazione sui grandi del web venga scaricata sui piccoli. E' noto che se colpiamo le grosse piattaforme, queste tendono a scaricare i costi su qualcun altro, sempre sugli ultimi. Avremmo voluto discuterne, invece siamo sempre gli ultimi a venire a sapere delle proposte della Giunta".