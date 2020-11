Covid: a Torino un Natale all'insegna della solidarietà

"Questo Natale è un'altra storia". Torino sceglie la solidarietà come tema delle festività che quest'anno, a causa della pandemia, saranno vissute in modo diverso dal solito, per molti con difficoltà. E' a loro che ha pensato l'amministrazione comunale destinando i fondi tradizionalmente dedicati al Natale a una serie di azioni a sostegno di Torino Solidale. A partire dalla call to action "Mettiamoci il cuore", raccolta fondi attiva dal primo dicembre al 6 gennaio attraverso la quale si potrà sostenere la rete che da mesi sta aiutando le famiglie in difficoltà. "Quest'anno - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - era necessario dare un segnale diverso. Sappiamo che per la nostra comunità è un momento particolarmente difficile e abbiamo voluto fare una scelta che mettesse al centro la capacità di essere solidale che questa città ha sempre dimostrato. Siamo certi che ci sarà una grande risposta". A supporto delle donazioni, alcuni artisti firmeranno 5 opere che diventeranno un messaggio di augurio e di speranza sotto forma di cartolina.

Anche se diverso, il Natale torinese avrà comunque alcuni dei suoi punti fermi, come l'albero luminoso di 22,5 metri e il Calendario dell'Avvento in piazza San Carlo, con l'apertura delle caselle non a orari fissi per evitare assembramenti, e il presepe di Emanuele Luzzati che si sposta dal Borgo Medievale a piazza Carlo Felice. Inoltre, con il supporto di Iren, sarà realizzata un'illuminazione scenografica al giardino Lamarmora e in piazza Maria Teresa, con luci che faranno sembrare gli alberi innevati. Dal 2 dicembre, poi, la Mole Antonelliana tornerà a brillare di blu, rosso e bollicine. Benché non sia possibile organizzare eventi di piazza, la Città ha deciso di proporre una serie di appuntamenti online, un modo anche per sostenere la filiera artistica, pesantemente colpita dal lockdown. In programma 16 concerti, la lettura del "Canto di Natale" di Dickens, e un palinsesto musicale e teatrale rivolto ai più giovani. Al momento i fondi a disposizione, anche con le sponsorizzazioni tipiche degli eventi natalizi, sono 150 mila euro, destinati alla campagna comunicativa, agli eventi online e al sostegno diretto a Torino Solidale. Per quanto riguarda, invece, il Capodanno l'assessora alla Cultura Francesca Leon spiega che "stiamo stimolando la Rai a dare spazio alla città nell'ambito dei tradizionali festeggiamenti sulle reti nazionali. Stiamo ragionando su cosa è possibile realizzare".