Sgarbi capitali

Dicono che… al di là di tanta retorica, che in queste occasioni spesso si spreca, in pochi credono davvero che Verbania possa diventare Capitale della Cultura. E questa volta non c’entra la polemica di Vittorio Sgarbi, secondo cui la competizione è stata lottizzata dal Pd che governa tutte o quasi le dieci città finaliste tra cui il capoluogo del Vco. La città è apprezzabile, certo, ma nelle politiche degli ultimi anni sembrano aver prevalso altre logiche piuttosto che la promozione della cultura e della bellezza. Il blog Verbaniafocuson ne cita tre: “Siamo la città che ha un enorme teatro non a norma e scomodo, la città che è riuscita a far scappare Philippe Daverio dalla direzione del suo museo cittadino, la città che ancora oggi rende edificabili i terreni agricoli pur non necessitando di nuovi alloggi” per poi concludere tristemente: “Siamo la capitale della cultura esattamente come eravamo la capitale dei laghi”. Cioè “solo nella testa di qualche carrierista”.