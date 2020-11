Torino: approvato aggiornamento Piano di Protezione Civile

La Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile della Città di Torino, strumento che integra ora le ultime normative, con una ricognizione degli elementi vulnerabili e la definizione degli scenari di rischio e dei modelli di intervento per fronteggiare calamità e emergenze del territorio. Il nuovo Piano, che contiene anche specifiche strategie per la disabilità al fine di promuovere e favorire la cultura dell'inclusività, dovrà ora passare al vaglio del Consiglio per il via libera definitivo. "Questa revisione - sottolinea l'assessore alla Protezione Civile, Alberto Unia - è un passo fondamentale per una gestione efficace e coordinata delle emergenze e delle calamità naturali sul nostra territorio. Uno strumento di pianificazione complesso e dinamico realizzato con un approfondito lavoro di analisi in armonia con gli altri due piani di gestione delle emergenze di cui si è dotata la Città, il Piano di Resilienza Climatica e Il Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde, che presenteremo nelle prossime settimane".