Piazza San Carlo: parte civile, condannare tutti gli imputati

Condannare tutti alle "pene ritenute di giustizia". È quanto ha chiesto oggi l'avvocato di parte civile Caterina Biafora alla ripresa del processo (con rito abbreviato) per i fatti di piazza San Carlo, dove fra i cinque imputati compare anche la sindaca Chiara Appendino. Il legale è il patrono di ventidue persone offese (per altre quaranta le trattative per ottenere un risarcimento sono state ultimate) e ha fatto presente che è necessario riconoscere i danni non solo per le lesioni fisiche, ma anche per quelle psicologiche, che per alcuni "sono state addirittura più gravi".