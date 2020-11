Coronavirus: 84 morti in Piemonte, si riducono le terapie intensive

A fronte di 21.540 tamponi in Piemonte sono stati registrati, nelle ultime ventiquattr’ore, 2.878 nuovi contagi di cui 1.211, il 42%, sono asintomatici. Si riducono per la prima volta i ricoverati in terapia intensiva che scendono a 403(-1 rispetto a ieri); gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono 5.095 (-21 rispetto a ieri); le persone in isolamento domiciliare sono 72.423. Continuano ad aumentare notevolmente i guariti che salgono di 1.948 unità. Purtroppo ancora molto alto il numero dei morti: 84 in più rispetto a ieri.