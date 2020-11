Piazza San Carlo: difesa Bertoletti, richiesta pm iniqua

È stata chiesta una pena eccessivamente alta per Enrico Bartoletti, uno degli imputati al processo (ripreso oggi a Torino) per i fatti di piazza San Carlo. Lo ha detto il difensore, l'avvocato Paolo Pacciani, nel corso del suo intervento. Bertoletti è un professionista che curò la progettazione dell'evento del 3 giugno 2017 (la proiezione su maxischermo in piazza San Carlo della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid). Per lui il pm Vincenzo Pacileo ha proposto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere (per gli altri imputati le richieste sono inferiori). Secondo Pacciani c'è sproporzione soprattutto con la pena che, con il consenso della procura, dovrebbe patteggiare Danilo Bessone, uno dei responsabili dell'agenzia Turismo Torino: un anno e sei mesi. "Al processo - ha detto l'avvocato - la figura di Bertoletti è stata identificata come quella del responsabile della sicurezza dell'intera manifestazione. Ma non è così. Non ha mai ricevuto un simile incarico. E nessun testimone ha mai dichiarato una cosa del genere". Il professionista aveva preparato un progetto che - per la parte che riguardava la dislocazione delle transenne - fu modificato dalla Questura. Sempre secondo Pacciani, il consulente della procura ha mosso delle contestazioni che fanno riferimento a norme del 1996 sull'organizzazione di spettacoli all'interno di impianti sportivi "che non sono applicabili al nostro caso".