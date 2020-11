FUTBOL

Quando Torino sognò la curva Maradona

Da un vecchio ritaglio di giornale un pezzo di storia del calcio nostrano che ha per protagonista il fuoriclasse argentino scomparso oggi. Il Toro di Radice aveva messo gli occhi sull'allora 17enne Pibe de Oro. Ma come noto non se ne fece nulla

Diego Armando Maradona è stato a un passo dal Toro. Se non proprio a un passo, almeno vicino. Se non vicino, almeno nelle aspirazioni. Era il 1978, il futuro Pibe de Oro non aveva ancora compiuto 18 anni e giocava nell’Argentinos Junior, la squadra in cui è cresciuto prima di passare al Boca, poi al Barcellona e infine al Napoli dov’è diventato megl ‘e Pelè.

“Questi è il giovanissimo nazionale argentino Diego Armando Maradona: ha diciassette anni e pare che il Torino l’abbia bloccato, attraverso Radice, in vista di un’eventuale riapertura totale delle frontiere”. Così recita la didascalia della foto che comparve sulla prima pagina della cronaca sportiva di un quotidiano torinese nei primi mesi del 1978. Maradona è intento a palleggiare con la maglia dell’Argentinos Junior e c’è già chi è pronto a giurare che diventerà una stella. Storia vera o uno dei tanti ballon d’essai di cui si nutrono le cronache del mercato calcistico?

A ricordare questo aneddoto fu Guido De Luca su Toronews nel 2008, riesumando la foto inviatagli dal “tifosissimo” Vittorio Pirone e che noi pubblichiamo qui. L’affare, com’è noto, non si concluse e probabilmente non si avviò mai nemmeno una trattativa. Qualcuno pensò che la Maratona stesse per diventare la Maradona.