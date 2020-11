Pd: Lavolta, ok sospensione primarie, recuperare rapporto con Torino

"E' un bene che non si sia deciso di annullare le primarie come qualcuno probabilmente auspicava. Continuo a pensare che la priorità per il centrosinistra sia di concentrarsi sul ricucire i rapporti con tutta la città e prendersi cura dei reali bisogni dei torinesi". Così, in una nota il consigliere comunale, Enzo Lavolta, candidato alle primarie del Pd per il sindaco di Torino a proposito della decisione di sospendere le primarie per la scelta del candidato sindaco a causa dell'emergenza Covid. "Le primarie da questo punto di vista - aggiunge - rappresentano un ottimo strumento di partecipazione. Qualunque ipotesi calata dall'alto e senza una reale connessione con i problemi della città rappresenterebbe un arretramento di una coalizione da cui dovrebbe a mio avviso emergere più coraggio", conclude Lavolta.